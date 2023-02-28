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В ЕК сообщили о существенном снижении зависимости ЕС от российского газа

В ЕК сообщили о существенном снижении зависимости ЕС от российского газа За год в энергетической системе Европы произошли значительные изменения, и ЕС существенно сократил свою зависимость от российских энергоисточников.
Энергетика
28 февраля 2023 г. 05:07
В ЕК сообщили о существенном снижении зависимости ЕС от российского газа

За год в энергетической системе Европы произошли значительные изменения, и ЕС существенно сократил свою зависимость от российских энергоисточников.

Как сообщает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом заявила член Еврокомиссии (ЕК) по энергетике Кадри Симсон.

"Цифры говорят сами за себя. Россия больше не является первым поставщиком газа в Европу, ее место заняли США и Норвегия. За двенадцать месяцев поставки российского трубопроводного газа сократились со 155 млрд кубометров до 62 млрд кубометров. Наш импорт СПГ, напротив, увеличился с 80 млрд кубометров в 2021 году до 135 млрд кубометров в 2022 году", - сообщила еврокомиссар журналистам в Стокгольме, где 27-28 февраля проходит неформальный Совет ЕС по вопросам телекоммуникаций, транспорта и энергетики.

В то же время, сообщила Симсон, государства-члены ЕС сократили спрос на газ на 19% в период с августа по январь, что соответствует снижению потребления на 38 млрд кубометров. Запасы газа в хранилищах стран ЕС на данный момент заполнены более чем на 62%.

Это, по словам члена ЕК, сопровождалось ускорением перехода к чистой энергии.

"В 2022 году в Европе было установлено на почти 50 гигаватт новых мощностей возобновляемых источников энергии, в основном солнечной и ветровой", - объявила еврокомиссар.

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