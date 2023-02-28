В ЕК сообщили о существенном снижении зависимости ЕС от российского газа

За год в энергетической системе Европы произошли значительные изменения, и ЕС существенно сократил свою зависимость от российских энергоисточников.
Как сообщает
"Цифры говорят сами за себя. Россия больше не является первым поставщиком газа в Европу, ее место заняли США и Норвегия. За двенадцать месяцев поставки российского трубопроводного газа сократились со 155 млрд кубометров до 62 млрд кубометров. Наш импорт СПГ, напротив, увеличился с 80 млрд кубометров в 2021 году до 135 млрд кубометров в 2022 году", - сообщила еврокомиссар журналистам в Стокгольме, где 27-28 февраля проходит неформальный Совет ЕС по вопросам телекоммуникаций, транспорта и энергетики.
В то же время, сообщила Симсон, государства-члены ЕС сократили спрос на газ на 19% в период с августа по январь, что соответствует снижению потребления на 38 млрд кубометров. Запасы газа в хранилищах стран ЕС на данный момент заполнены более чем на 62%.
Это, по словам члена ЕК, сопровождалось ускорением перехода к чистой энергии.
"В 2022 году в Европе было установлено на почти 50 гигаватт новых мощностей возобновляемых источников энергии, в основном солнечной и ветровой", - объявила еврокомиссар.