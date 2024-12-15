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В Египте открыли крупнейшую на Ближнем Востоке солнечную электростанцию

В Египте открыли крупнейшую на Ближнем Востоке солнечную электростанцию В провинции Асуан на юге Египта была введена в эксплуатацию солнечная электростанция Abydos 1, которая станет крупнейшей на Ближнем Востоке и в Африке.
Энергетика
15 декабря 2024 г. 00:42
В Египте открыли крупнейшую на Ближнем Востоке солнечную электростанцию

В провинции Асуан на юге Египта была введена в эксплуатацию солнечная электростанция Abydos 1, которая станет крупнейшей на Ближнем Востоке и в Африке.

Как передает Report, об этом сообщило египетское правительство.

"Премьер-министр (Египта Мустафа Мадбули - ред.) открыл солнечную электростанцию Abydos 1 в пустыне Ком-Омбо", - говорится в заявлении кабмина Египта.

Отмечается, что мощность солнечной электростанции составит 500 мегаватт, инвестиции в проект составили порядка 500 млн долларов. Электростанция расположилась на территории площадью 10 тыс. м2 и состоит из двух основных трансформаторов, которые являются крупнейшими на Ближнем Востоке и в Африке.

По данным местных властей, проект был реализован за 1,5 года, в создании солнечной электростанции участвовала эмиратская компания AMEA Power. Власти Египта планируют к 2030 году довести долю возобновляемых источников энергии до 42%.

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