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В Джалилабаде произошел сбой в подаче электроэнергии

В Джалилабаде произошел сбой в подаче электроэнергии В Джалилабадском районе произошел сбой в подаче электроэнергии.
Энергетика
16 декабря 2022 г. 20:52
В Джалилабаде произошел сбой в подаче электроэнергии

В Джалилабадском районе произошел сбой в подаче электроэнергии.

Об этом Муганскому бюро Report сообщили в исполнительной власти района.

Согласно сообщению, из-за перебоев в подаче природного газа в Джалилабаде и Гейтепе на электрической подстанции 35 кВ, расположенной в городе Джалилабад, возросла нагрузка и возникла неисправность линий электропередач.

Для проведения ремонтных работ на электрической подстанции в целях предотвращения аварии в городах Джалилабад, Гейтепе и других населенных пунктах будет установлен двухчасовой перерыв в подаче электроэнергии.

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Версия на азербайджанском языке Cəlilabadda elektrik enerjisinin verilməsində fasilə yaranıb

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