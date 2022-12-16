В Джалилабаде произошел сбой в подаче электроэнергии

В Джалилабадском районе произошел сбой в подаче электроэнергии.

В Джалилабадском районе произошел сбой в подаче электроэнергии.

Об этом Муганскому бюро Report сообщили в исполнительной власти района.

Согласно сообщению, из-за перебоев в подаче природного газа в Джалилабаде и Гейтепе на электрической подстанции 35 кВ, расположенной в городе Джалилабад, возросла нагрузка и возникла неисправность линий электропередач.

Для проведения ремонтных работ на электрической подстанции в целях предотвращения аварии в городах Джалилабад, Гейтепе и других населенных пунктах будет установлен двухчасовой перерыв в подаче электроэнергии.