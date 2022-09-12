В двух селах Губы реконструируются электросети

ОАО "Азеришиг" реконструирует электросети сел Тюлер Дюзю и Тюлер Губинского района Азербайджана.

ОАО "Азеришиг" реконструирует электросети сел Тюлер Дюзю и Тюлер Губинского района Азербайджана.

Об этом Report сообщили в ОАО "Азеришиг".

В рамках инвестиционного проекта, реализуемого в соответствии с поручениями президента Ильхама Алиева, в названных селах будет установлено в общей сложности семь комплектных трансформаторных пунктов, будут обновлены около 6 км линий электропередач в 10 кВ и более 16 км - в 0,4 кВ. В результате этих мероприятий около 1000 жителей будут обеспечены качественной электроэнергией.