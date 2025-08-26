В двух районах Баку временно отключат электричество

10:28

Сегодня в Бинагадинском и Наримановскои района Баку сегодня ожидаются частичные перебои в энергоснабжении.

Как сообщили Report в ОАО "Азеришыг", ограничения связаны с проведением ремонтно-восстановительных работ для улучшения качества электроснабжения и обеспечения растущего потребления.

Согласно информации, подача электричества будет приостановлена с 10:00 до 11:00 и с 14:00 до 15:00. Отключения затронут 4-й и 5-й микрорайоны, улицы Мир Джалала и 20 Января в Бинагадинском районе, а также улицу Хан Шушинского, часть улицы Зии Буниятова и отдельные территории жилого массива Хутор в Наримановском районе.

Сообщается, что после завершения работ названные территории будут обеспечены более стабильным электроснабжением.