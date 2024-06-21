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В двух районах Баку возникнут перебои в подаче газа

В двух районах Баку возникнут перебои в подаче газа В связи с проверкой при помощи воздушного компрессора газопровода среднего давления, обеспечивающего природным газом поселок Кюрдаханы Сабунчинского района Баку, подключением новой подземной газовой линии, проходящей по проспекту Зии Буниятова в Нариманов
Энергетика
21 июня 2024 г. 03:22
В двух районах Баку возникнут перебои в подаче газа

В связи с проверкой при помощи воздушного компрессора газопровода среднего давления, обеспечивающего природным газом поселок Кюрдаханы Сабунчинского района Баку, подключением новой подземной газовой линии, проходящей по проспекту Зии Буниятова в Наримановском районе, к существующему источнику и проверкой на герметичность газопровода среднего давления на улице Ю.В.Чеменземинли 21 июня с 10:00 и до завершения работ планируется приостановить подачу газа.

Об этом Report сообщили в производственном объединении "Азеригаз" Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR).

Так, в ходе ремонтных работ будет временно прекращено газоснабжение поселка Кюрдаханы Сабунчинского района, проспекта З.Буниятова, улиц Ю.В.Чеменземинли, А.Нейматуллы, А.Раджабли Наримановского района.

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