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В двух районах Баку отключат свет

В двух районах Баку отключат свет Сегодня в Насиминском и Наримановском районах Баку произойдет перерыв в подаче электроэнергии.
Энергетика
28 июня 2024 г. 17:53
В двух районах Баку отключат свет

Сегодня в Насиминском и Наримановском районах Баку произойдет перерыв в подаче электроэнергии.

Об этом Report сообщили в ОАО "Азеришыг".

В целях работ по улучшению электроснабжения на подстанции №96 на улицах Джейхуна Гаджибейли, Мирали Гашгая, Гулу Гулиева, Миресадулла Миргасымова, Гасана Алиева, Мовсума Санани, братьев Мардановых в Насиминовском районе столицы, а также улицах Хана Шушинского и Ханифа Алескерова в Наримановском районе с 16:30 до 20:00 подача электроэнергии будет ограничена.

После завершения работ электроснабжение будет полностью восстановлено.

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Версия на азербайджанском языке Bakının iki rayonunda işıq olmayacaq

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