В двух районах Баку отключат свет

Сегодня в Насиминском и Наримановском районах Баку произойдет перерыв в подаче электроэнергии.

Сегодня в Насиминском и Наримановском районах Баку произойдет перерыв в подаче электроэнергии.

Об этом Report сообщили в ОАО "Азеришыг".

В целях работ по улучшению электроснабжения на подстанции №96 на улицах Джейхуна Гаджибейли, Мирали Гашгая, Гулу Гулиева, Миресадулла Миргасымова, Гасана Алиева, Мовсума Санани, братьев Мардановых в Насиминовском районе столицы, а также улицах Хана Шушинского и Ханифа Алескерова в Наримановском районе с 16:30 до 20:00 подача электроэнергии будет ограничена.

После завершения работ электроснабжение будет полностью восстановлено.