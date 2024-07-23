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В двух районах Баку и Сумгайыте завтра возникнут перебои в подаче газа

В двух районах Баку и Сумгайыте завтра возникнут перебои в подаче газа Завтра в Сураханском и Бинагадинском районах Баку, а также в Сумгайыте возникнут перебои в газоснабжении.
Энергетика
23 июля 2024 г. 21:33
В двух районах Баку и Сумгайыте завтра возникнут перебои в подаче газа

Завтра в Сураханском и Бинагадинском районах Баку, а также в Сумгайыте возникнут перебои в газоснабжении.

Об этом Report сообщили в производственном объединении "Азеригаз" SOCAR.

Согласно информации, 24 июля с 10:00 в связи с запланированными ремонтными работами будет приостановлена подача газа в жилые массивы "Бахар" и "Деде Горгуд" Сураханского района.

Аналогичные работы будут проводиться и в Бинагадинском районе, а также в 10-м микрорайоне Сумгайыта, в связи с чем на улицах А.Кунанбаева, И.Гаджиева, С.С.Ахундова столицы и 10-м микрорайоне возникнут перебои в газоснабжении.

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