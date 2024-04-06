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В двух районах Баку будут перебои в подаче газа

В двух районах Баку будут перебои в подаче газа В связи с ремонтно-монтажными работами сегодня в Хатаинском и Бинагадинском районах Баку будут наблюдаться перебои в подаче газа.
Энергетика
6 апреля 2024 г. 09:32
В двух районах Баку будут перебои в подаче газа

В связи с ремонтно-монтажными работами сегодня в Хатаинском и Бинагадинском районах Баку будут наблюдаться перебои в подаче газа.

Об этом Report сообщили в ПО "Азеригаз".

6 апреля с 10:00 в связи с устранением утечки на подземном газопроводе и изменением местоположения газовой линии будет приостановлено газоснабжение на улицах Р.Аскерова, С.Мехмандарова, А.Шихлинского в Хатаинском районе, а также в 26-м и 31-м кварталах в 7-м микрорайоне, жилом массиве Union Park и на улице Сулеймана Сани Ахундова в Бинагадинском районе.

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Версия на азербайджанском языке Bakının 2 rayonunun qaz təchizatında fasilə yaranacaq

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