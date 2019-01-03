В добыче нефти ОПЕК наблюдается самый резкий спад за 2 года

Баку. 3 января. REPORT.AZ/ До достижения соглашения о сокращении поставок нефти, добыча ОПЕК в декабре упала на максимум за два года.

Как передает Report со ссылкой на агентство Bloomberg, добыча нефти из Организации стран-экспортеров нефти упала на 530 000 баррелей в день до 32,6 миллионов баррелей в день в прошлом месяце.

Это самый резкий спад с января 2017 года, когда группа впервые приступила к реализации своей стратегии по балансу перенасыщения рынка нефти.

Кроме того, согласно данным Bloomberg, Саудовская Аравия сократила экспорт нефти в декабре до 7,253 млн баррелей в сутки по сравнению с 7,717 млн б/с месяцем ранее благодаря уменьшению поставок в США и Китай.

"Каждому, кто думает, что Саудовская Аравия недостаточно серьезна в своих намерениях сократить избыток нефти на мировом рынке, стоит подумать еще раз", - отмечает аналитик Price Futures Group Фил Флинн.