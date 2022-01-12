В декабре ежесуточная добыча сырой нефти в Азербайджане составила 597 тыс. баррелей

Суточная добыча нефти (вместе с конденсатом) в Азербайджане в декабре этого года составила 717,6 тыс. баррелей. Из них 597,1 тыс. баррелей составила сырая нефть, а 120,5 тыс. баррелей - конденсат.

Суточная добыча нефти (вместе с конденсатом) в Азербайджане в декабре этого года составила 717,6 тыс. баррелей. Из них 597,1 тыс. баррелей составила сырая нефть, а 120,5 тыс. баррелей - конденсат.

Об этом Report сообщили в Министерстве энергетики.

В рамках соглашения, принятого на 22-м заседании министров стран ОПЕК+, ежесуточная добыча сырой нефти в Азербайджане по сравнению с ноябрем увеличилась еще на 7 тыс. баррелей, до 654 тысяч баррелей, а обязательство по сокращению составило 64 тыс. баррелей.

На 23-м заседании министров обязательство Азербайджана по сокращению добычи в январе установлено в объеме 57 тыс. баррелей в сутки. Это позволяет производить на 7 тыс. баррелей больше сырой нефти по сравнению с предыдущим месяцем, то есть 661 тыс. баррелей в сутки.