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В декабре ежесуточная добыча сырой нефти в Азербайджане составила 597 тыс. баррелей

В декабре ежесуточная добыча сырой нефти в Азербайджане составила 597 тыс. баррелей Суточная добыча нефти (вместе с конденсатом) в Азербайджане в декабре этого года составила 717,6 тыс. баррелей. Из них 597,1 тыс. баррелей составила сырая нефть, а 120,5 тыс. баррелей - конденсат.
Энергетика
12 января 2022 г. 13:01
В декабре ежесуточная добыча сырой нефти в Азербайджане составила 597 тыс. баррелей

Суточная добыча нефти (вместе с конденсатом) в Азербайджане в декабре этого года составила 717,6 тыс. баррелей. Из них 597,1 тыс. баррелей составила сырая нефть, а 120,5 тыс. баррелей - конденсат.

Об этом Report сообщили в Министерстве энергетики.

В рамках соглашения, принятого на 22-м заседании министров стран ОПЕК+, ежесуточная добыча сырой нефти в Азербайджане по сравнению с ноябрем увеличилась еще на 7 тыс. баррелей, до 654 тысяч баррелей, а обязательство по сокращению составило 64 тыс. баррелей.

На 23-м заседании министров обязательство Азербайджана по сокращению добычи в январе установлено в объеме 57 тыс. баррелей в сутки. Это позволяет производить на 7 тыс. баррелей больше сырой нефти по сравнению с предыдущим месяцем, то есть 661 тыс. баррелей в сутки.

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Версия на английском языке Azerbaijan produces 597,100 barrels of oil per day in December 
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda dekabrda gündəlik xam neft hasilatı 597,1 min barel olub

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