В Давосе состоялись обсуждения нового проекта по разработке блока месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли"

22 января президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев встретился с генеральным исполнительным директором компании ВР Робертом Дадли.

Как сообщает Report, на встрече было отмечено, что проект TANAP уже введен в действие, а ТАР будет готов к концу этого года.

В ходе беседы состоялись обсуждения нового проекта по очередному этапу разработки блока месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли". Президент Ильхам Алиев отметил, что это очень важный проект.

Глава государства сообщил, что в феврале этого года в Баку состоится встреча Консультативного совета "Южного газового коридора" на уровне министров.

Роберт Дадли отметил, что ВР в своей деятельности будет придавать еще большее значение охране окружающей среды.