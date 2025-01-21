В Давосе обсудили стратегию перехода Азербайджана на "зеленую энергию"

В рамках Давосского экономического форума обсуждалась стратегия перехода Азербайджана на "зеленую энергию".
Как сообщает Report, об этом министр экономики Микаил Джаббаров написал на своей странице в социальной сети "X".
"Мы приняли участие в сессии "Круг лидеров: Финансирование энергетического перехода - Новый горизонт" в рамках участия президента Ильхама Алиева в Давосском экономическом форуме. Обсудили существующие возможности и основные вызовы для успешной энергетической трансформации, а также вопросы финансирования энергоперехода", - отметил М.Джаббаров.
По словам министра, были обсуждены активные инициативы Азербайджана как надежного партнера в глобальной энергетической безопасности и устойчивом энергоснабжении, стратегия справедливого подхода и перехода на "зеленую энергию", а также результаты, достигнутые на конференции COP29, прошедшей в стране.
Prezident İlham Əliyevin (@azpresident) Davos İqtisadi Forumunda (@wef) iştirakı çərçivəsində "Liderlər Dairəsi: Enerji Keçidinin Maliyyələşdirilməsi - Yeni Üfüq" sessiyasında iştirak etdik. Uğurlu #enerji transformasiyası üçün mövcud imkanlar və əsas çağırışlar, enerji keçidinin… pic.twitter.com/prbJswybXA