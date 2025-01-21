О нас

В Давосе обсудили стратегию перехода Азербайджана на "зеленую энергию"

В Давосе обсудили стратегию перехода Азербайджана на "зеленую энергию" В рамках Давосского экономического форума обсуждалась стратегия перехода Азербайджана на "зеленую энергию".
Энергетика
21 января 2025 г. 13:51
В Давосе обсудили стратегию перехода Азербайджана на зеленую энергию

В рамках Давосского экономического форума обсуждалась стратегия перехода Азербайджана на "зеленую энергию".

Как сообщает Report, об этом министр экономики Микаил Джаббаров написал на своей странице в социальной сети "X".

"Мы приняли участие в сессии "Круг лидеров: Финансирование энергетического перехода - Новый горизонт" в рамках участия президента Ильхама Алиева в Давосском экономическом форуме. Обсудили существующие возможности и основные вызовы для успешной энергетической трансформации, а также вопросы финансирования энергоперехода", - отметил М.Джаббаров.

По словам министра, были обсуждены активные инициативы Азербайджана как надежного партнера в глобальной энергетической безопасности и устойчивом энергоснабжении, стратегия справедливого подхода и перехода на "зеленую энергию", а также результаты, достигнутые на конференции COP29, прошедшей в стране.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Davos Economic Forum discusses Azerbaijan's green energy transition strategy
Версия на азербайджанском языке Davosda Azərbaycanın “yaşıl enerji”yə keçid strategiyası müzakirə edilib

Экслюзивные новости

Центробанк Азербайджана раскрыл планы по развитию частных пенсионных фондов
Центробанк Азербайджана раскрыл планы по развитию частных пенсионных фондов
21 января 2025 г. 13:56
Эксперт: Самолет AZAL был подбит ПВО РФ, вопрос - кто дал приказ стрелять по гражданскому лайнеру
Эксперт: Самолет AZAL был подбит ПВО РФ, вопрос - кто дал приказ стрелять по гражданскому лайнеру
20 января 2025 г. 16:34
Эксперт: Публикация переговоров диспетчеров с летчиками AZAL - попытка информационного давления
Эксперт: Публикация переговоров диспетчеров с летчиками AZAL - попытка информационного давления
17 января 2025 г. 18:17
Али Факих: Соглашения СОР29 в Баку повышают уровень доверия между сторонами
Али Факих: Соглашения СОР29 в Баку повышают уровень доверия между сторонами
16 января 2025 г. 14:22
Действующий председатель ОБСЕ Валтонен планирует посетить регион Южного Кавказа
Действующий председатель ОБСЕ Валтонен планирует посетить регион Южного Кавказа
15 января 2025 г. 13:23
Как председатель ОБСЕ Финляндия готова укреплять диалог между Баку и Ереваном
Как председатель ОБСЕ Финляндия готова укреплять диалог между Баку и Ереваном
15 января 2025 г. 09:45
Халид Таймур Акрам: Азербайджан усиливает свой международный авторитет
Халид Таймур Акрам: Азербайджан усиливает свой международный авторитет
14 января 2025 г. 13:27
Талгат Калиев: Совместные проекты стран-участниц ОТГ усиливают ее позиции на международной арене
Талгат Калиев: Совместные проекты стран-участниц ОТГ усиливают ее позиции на международной арене
14 января 2025 г. 12:44
Словакия оценивает долгосрочное сотрудничество с Азербайджаном по поставкам газа
Словакия оценивает долгосрочное сотрудничество с Азербайджаном по поставкам газа
14 января 2025 г. 11:31
TAP AG переходит к следующему этапу исследований для транспортировки водородной смеси по TAP
TAP AG переходит к следующему этапу исследований для транспортировки водородной смеси по TAP
14 января 2025 г. 11:01

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi