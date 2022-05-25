В Давосе обсудили использование возобновляемых источников энергии в экономике Азербайджана

Министр экономики Микаил Джаббаров на встречах в рамках Всемирного экономического форума в Давосе обсудил использование возобновляемых источников энергии в Азербайджане.

Министр экономики Микаил Джаббаров на встречах в рамках Всемирного экономического форума в Давосе обсудил использование возобновляемых источников энергии в Азербайджане.

Как сообщает Report, об этом министр написал в своем аккаунте в Twitter.

“На совместном деловом ужине на тему "Нефть и газ" в рамках Давосского Всемирного экономического форума мы говорили о влиянии региональных процессов на энергетические рынки, важности перехода к безопасной и устойчивой энергетической системе, высоком потенциале возобновляемых источников энергии в Азербайджане и возможностях использования этой энергии во всех сферах экономики, исходя из принципов "зеленого" энергетического пространства”, - написал М.Джаббаров.