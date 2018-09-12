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    В Чехии планируют нарастить мощности завода, перерабатывающего азербайджанскую нефть

    Баку. 12 сентября. REPORT.AZ/ Правительство Чехии намерено увеличить мощности нефтеперерабатывающего завода в регионе Королупи, который является покупателем азербайджанской нефти.

    Как сообщает Report, об этом сказала журналистам министр промышленности и торговли Чехии Марта Новакова на бизнес-форуме Азербайджан-Чехия в Баку.

    "Азербайджанская нефть отправляется в Королупи. В настоящее время этим НПЗ управляет польская компания. Правительство ведет с ними переговоры об увеличении мощности завода", - сказала она.

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