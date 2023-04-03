В Чечне открыли новые залежи углеводородов впервые за 30 лет

Впервые за 30 лет на территории Чечни открыли новые залежи углеводородов.

Впервые за 30 лет на территории Чечни открыли новые залежи углеводородов.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом говорится в сообщении "Роснефти".

"Геологи научного института "Роснефть" - НТЦ" совместно с геологами "Грознефтегаза" (входят в периметр "Роснефти") совершили первое за 30 лет открытие новых залежей углеводородов на территории Чеченской Республики. На государственный баланс запасов поставлены более 2,5 млн тонн нефти и 1 млрд кубометров газа", - говорится в сообщении.

Как отмечает компания, повышение эффективности восполнения запасов является одним из ключевых элементов стратегии "Роснефть-2022", она планирует восполнять не менее 100% добываемых углеводородов.