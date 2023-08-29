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Возникнут перебои в подаче газа в некоторые части Сумгайыта и Сабунчинского района

Возникнут перебои в подаче газа в некоторые части Сумгайыта и Сабунчинского района Сегодня возникнут перебои в подаче газа в некоторые части Сумгайыта и Сабунчинского района Баку.
Энергетика
29 августа 2023 г. 09:34
Возникнут перебои в подаче газа в некоторые части Сумгайыта и Сабунчинского района

Сегодня возникнут перебои в подаче газа в некоторые части Сумгайыта и Сабунчинского района Баку.

Об этом Report сообщили в производственном объединении "Азеригаз" Государственной нефтяной компании Азербайджана.

Подача газа будет приостановлена с 10:00 утра 29 августа в связи с заменой 159-миллиметрового участка газопровода среднего давления, питаемого от Сумгайытской станции, и испытанием газопровода среднего давления.

В период проведения работ на некоторых частях города Сумгайыт (Поселки Новруз, Новый и Старый Джорат, сады Новханы, кварталы, 51, 52, микрорайоны 13, 16, 17, 20 и 21) и Сабунчинского района возникнут перебои в газоснабжении.

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