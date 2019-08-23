В некоторые части Гянджи, Самуха и Гобустана приостанавливается подача газа

В связи с устранением утечек газа, обнаруженных сегодня в ходе проводимого с 09:00 утра технического осмотра в сети газоснабжения, в центр и несколько жилых частей Самухского района приостановлена подача газа.

Как сообщили Report в Производственном объединении "Азеригаз", газа не будет также в части города Гянджа.

В этот период будут проведены работы по устранению утечек и подключению новых газолиний к источнику газа.

Приостановление подачи газа в несколько сел Гобустанского района с 10.00 до 16:00 связано с испытаниями подземных газопроводов среднего давления на герметичность.