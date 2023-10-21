В Бундестаге заявили, что ФРГ в 3-4 раза переплачивает за газ

ФРГ платит за нынешние поставки газа в разы больше, чем платила за российское топливо.
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"Российский газ выгодный и экологичный, чего не скажешь о нынешних поставках - прежде всего, сжиженного газа из США. Германия платит в три-четыре раза больше за эти поставки, но газ из США, добытый методом фрекинга, не соответствует нашим экологическим стандартам", - отметил он, не приведя более точной статистики.
Германия в настоящее время постепенно переходит на возобновляемые источники энергии, отказывается от угольных электростанций, отключила АЭС. Полностью достичь климатической нейтральности планируется к 2045 году.