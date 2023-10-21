О нас

В Бундестаге заявили, что ФРГ в 3-4 раза переплачивает за газ

В Бундестаге заявили, что ФРГ в 3-4 раза переплачивает за газ ФРГ платит за нынешние поставки газа в разы больше, чем платила за российское топливо.
Энергетика
21 октября 2023 г. 05:39
В Бундестаге заявили, что ФРГ в 3-4 раза переплачивает за газ

ФРГ платит за нынешние поставки газа в разы больше, чем платила за российское топливо.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил депутат Бундестага от фракции "Альтернатива для Германии", член парламентского комитета по вопросам энергетики и защиты климата Штеффен Котре.

"Российский газ выгодный и экологичный, чего не скажешь о нынешних поставках - прежде всего, сжиженного газа из США. Германия платит в три-четыре раза больше за эти поставки, но газ из США, добытый методом фрекинга, не соответствует нашим экологическим стандартам", - отметил он, не приведя более точной статистики.

Германия в настоящее время постепенно переходит на возобновляемые источники энергии, отказывается от угольных электростанций, отключила АЭС. Полностью достичь климатической нейтральности планируется к 2045 году.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Экслюзивные новости

Эксперт: Заявление Комитета министров Совета Европы и делегации ЕС абсолютно предвзято
Эксперт: Заявление Комитета министров Совета Европы и делегации ЕС абсолютно предвзято
20 октября 2023 г. 12:07
В этом году за получением статуса беженца в Азербайджане обратились 163 человека
В этом году за получением статуса беженца в Азербайджане обратились 163 человека
19 октября 2023 г. 11:14
Эксперт: Коридор Север-Юг открывает региону Южного Кавказу доступ к международным рынкам
Эксперт: Коридор "Север-Юг" открывает региону Южного Кавказу доступ к международным рынкам
18 октября 2023 г. 18:31
Эксперт: Поддержка Армении Францией базируется сугубо на ее личных интересах
Эксперт: Поддержка Армении Францией базируется сугубо на ее личных интересах
18 октября 2023 г. 16:33
Ближневосточный конфликт может стать катализатором больших геополитических изменений
Ближневосточный конфликт может стать катализатором больших геополитических изменений
18 октября 2023 г. 12:56
Замминистра: Надеюсь, что в Украине больше азербайджанцев будут участвовать в государственных делах
ФотоЗамминистра: Надеюсь, что в Украине больше азербайджанцев будут участвовать в государственных делах
16 октября 2023 г. 15:22
Эксперт: Открытие всех региональных коммуникаций ускорит развитие Южного Кавказа
Эксперт: Открытие всех региональных коммуникаций ускорит развитие Южного Кавказа
16 октября 2023 г. 15:20
Крневич: Мультимодальные возможности Зангезурского коридора велики
Крневич: Мультимодальные возможности Зангезурского коридора велики
12 октября 2023 г. 15:51
Рамазан Абдулатипов: Азербайджан прилагает большие усилия для прочного мира на Южном Кавказе
ФотоРамазан Абдулатипов: Азербайджан прилагает большие усилия для прочного мира на Южном Кавказе
12 октября 2023 г. 13:08
Политолог: Решения правительства Франции трудно не воспринимать как проармянские
Политолог: Решения правительства Франции трудно не воспринимать как проармянские
11 октября 2023 г. 14:35

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi