В Бундестаге заявили, что ФРГ в 3-4 раза переплачивает за газ

ФРГ платит за нынешние поставки газа в разы больше, чем платила за российское топливо.

ФРГ платит за нынешние поставки газа в разы больше, чем платила за российское топливо.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил депутат Бундестага от фракции "Альтернатива для Германии", член парламентского комитета по вопросам энергетики и защиты климата Штеффен Котре.

"Российский газ выгодный и экологичный, чего не скажешь о нынешних поставках - прежде всего, сжиженного газа из США. Германия платит в три-четыре раза больше за эти поставки, но газ из США, добытый методом фрекинга, не соответствует нашим экологическим стандартам", - отметил он, не приведя более точной статистики.

Германия в настоящее время постепенно переходит на возобновляемые источники энергии, отказывается от угольных электростанций, отключила АЭС. Полностью достичь климатической нейтральности планируется к 2045 году.