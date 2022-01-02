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В Британии спрогнозировали самый высокий за 26 лет уровень топливной бедности

В Британии спрогнозировали самый высокий за 26 лет уровень топливной бедности К весне в Великобритании в случае отсутствия правительственных мер для смягчения значительно выросших счетов за электричество может рекордно возрасти число домохозяйств, не имеющих возможности оплачивать электричество.
Энергетика
2 января 2022 г. 05:17
В Британии спрогнозировали самый высокий за 26 лет уровень топливной бедности

К весне в Великобритании в случае отсутствия правительственных мер для смягчения значительно выросших счетов за электричество может рекордно возрасти число домохозяйств, не имеющих возможности оплачивать электричество.

Как передает Report, об этом сообщила газета The Guardian со ссылкой на благотворительную организацию National Energy Action, занимающуюся проблемами топливной бедности.

По ее информации, топливная бедность затронула порядка 4 млн домохозяйств еще до всплеска цен на мировом энергетическом рынке, который вызвал в октябре увеличение тарифов на электроэнергию.

Отмечается, что очередной рост цен приведет к тому, что к весне еще 2 млн домохозяйств не смогут оплачивать счета. Тогда их общее количество достигнет 6 млн.

В статье отмечается, что это будет самый высокий уровень топливной бедности в стране с 1996 года. Как заявил исполнительный директор National Energy Action Адам Скорер, число таких домохозяйств в апреле может «взлететь до небес». Ожидается, что это усугубит национальный энергетический кризис в Соединенном Королевстве.

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