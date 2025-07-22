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В Британии планируют построить АЭС стоимостью $51 млрд

В Британии планируют построить АЭС стоимостью $51 млрд Правительство Великобритании выдало окончательное разрешение на строительство атомной электростанции Sizewell C стоимостью 38 млрд фунтов стерлингов ($51 млрд).
Энергетика
22 июля 2025 г. 12:06
В Британии планируют построить АЭС стоимостью $51 млрд

Правительство Великобритании выдало окончательное разрешение на строительство атомной электростанции Sizewell C стоимостью 38 млрд фунтов стерлингов ($51 млрд).

Как передает Report, об этом сообщает The Guardian.

Властям будет принадлежать 44,5% проекта, канадскому пенсионному фонду Caisse de Depot et Placement du Quebec - 20%, энергетической компании Cetrica Plc - 15%, инвестфирме Amber Infrastructure Group Ltd - 7,5%. Французская EDF будет владеть 12,5% проекта.

Основное долговое финансирование для строительства новой АЭС предоставит Фонд национального благосостояния Великобритании. Французское экспортное кредитное агентство предоставит гарантию по долгу электростанции в размере 5 млрд фунтов.

Отмечается, что проект Sizewell C является копией строящейся в Великобритании электростанции Hinkley Point C в графстве Сомерсет, стоимость которой уже превысила 40 млрд фунтов.

Ожидается, что новая АЭС обеспечит электроэнергией 6 млн домохозяйств.

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Версия на азербайджанском языке Britaniyada 51 milyard dollar dəyərində AES-in tikintisi planlaşdırılır

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