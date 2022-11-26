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В Британии могут увеличить производство атомной энергии в 3 раза к 2050 году

В Британии могут увеличить производство атомной энергии в 3 раза к 2050 году В Великобритании могут создать орган Great British Nuclear (GBN), посредством которого предполагается увеличить производство атомной энергии в стране в 3 раза. Планируется достичь этого показателя к 2050 году.
Энергетика
26 ноября 2022 г. 09:41
В Британии могут увеличить производство атомной энергии в 3 раза к 2050 году

В Великобритании могут создать орган Great British Nuclear (GBN), посредством которого предполагается увеличить производство атомной энергии в стране в 3 раза. Планируется достичь этого показателя к 2050 году.

Как передает Report, об этом сообщает The Times со ссылкой на источник в правительстве.

"Цель данной стратегии - увеличить мощность ядерной генерации в Великобритании до 24 ГВт к 2050 году, что втрое больше, чем в настоящее время, и обеспечить до 25% прогнозируемого спроса на электроэнергию в стране", - уточнили в издании.

GBN станет отвечать за развитие сети из 20-30 малых модульных реакторов. Они будут возводиться организацией Rolls-Royce.

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