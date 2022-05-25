В Британии цены на бензин достигли нового исторического максимума

Средняя стоимость бензина в Великобритании превысила отметку 1,7 фунтов стерлингов (2,13 долларов) за литр, что является самым высоким показателем за всю историю ведения статистики в стране.

Средняя стоимость бензина в Великобритании превысила отметку 1,7 фунтов стерлингов (2,13 долларов) за литр, что является самым высоким показателем за всю историю ведения статистики в стране.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в среду сообщил телеканал "Скай ньюс" со ссылкой на отраслевые исследования.

Цены на дизель в королевстве также демонстрируют максимальный рост на фоне антироссийских санкций, на текущий момент один литр продают в среднем за 1,81 фунтов (2,26 долларов). Год назад бензин и дизель в Великобритании в среднем отпускали за 1,29 и 1,31 фунтов за литр соответственно.

Эксперты обращают внимание на то, что рост стоимости наблюдается, несмотря на сокращение британским правительством топливного сбора на 5 пенсов (6 центов) за литр на период до марта следующего года. Одним из факторов повышения цен на бензин в стране называют ограничительные меры стран Запада в отношении импорта российских углеводородов.