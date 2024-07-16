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В Боливии обнаружили залежи газа объемом более 48 млрд куб. м

В Боливии обнаружили залежи газа объемом более 48 млрд куб. м Боливийская государственная компания YPFB обнаружила запасы газа объемом 1,7 трлн куб. футов (более 48 млрд куб. м), а также жидких углеводородов на севере департамента Ла-Пас.
Энергетика
16 июля 2024 г. 00:41
В Боливии обнаружили залежи газа объемом более 48 млрд куб. м

Боливийская государственная компания YPFB обнаружила запасы газа объемом 1,7 трлн куб. футов (более 48 млрд куб. м), а также жидких углеводородов на севере департамента Ла-Пас.

Как передает Report, об этом сообщил президент страны Луис Арсе в соцсети X.

"Наше правительство обнаружило мега-месторождение газа на севере Ла-Паса, третье по объему месторождение в стране. <...> Подтвержденные запасы составили 1,7 млрд кубических футов, что является самым важным открытием с 2005 года", - написал он.

По словам главы государства, в разведку месторождения Mayaya Centro X, начавшуюся в ноябре 2022 года, было инвестировано 50 млн долларов.

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