В Боливии обнаружили залежи газа объемом более 48 млрд куб. м

Боливийская государственная компания YPFB обнаружила запасы газа объемом 1,7 трлн куб. футов (более 48 млрд куб. м), а также жидких углеводородов на севере департамента Ла-Пас.

Боливийская государственная компания YPFB обнаружила запасы газа объемом 1,7 трлн куб. футов (более 48 млрд куб. м), а также жидких углеводородов на севере департамента Ла-Пас.

Как передает Report , об этом сообщил президент страны Луис Арсе в соцсети X.

"Наше правительство обнаружило мега-месторождение газа на севере Ла-Паса, третье по объему месторождение в стране. <...> Подтвержденные запасы составили 1,7 млрд кубических футов, что является самым важным открытием с 2005 года", - написал он.

По словам главы государства, в разведку месторождения Mayaya Centro X, начавшуюся в ноябре 2022 года, было инвестировано 50 млн долларов.