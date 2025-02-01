В Болгарии заявили о повышении роли азербайджанского газа в энергобалансе страны

В Комиссии по регулированию энергетики и водных ресурсов Болгарии (EWRC) заявили о повышении роли азербайджанского природного газа в энергобалансе стране.

В Комиссии по регулированию энергетики и водных ресурсов Болгарии (EWRC) заявили о повышении роли азербайджанского природного газа в энергобалансе стране.

Как передает Report , об этом говорится в сообщении на сайте регулятора.

В заявлении отмечается, что EWRC установил цену на природный газ в феврале на уровне 84,34 лева/МВт-ч (около $45), что на 3% больше январского показателя.

"В ценовой микс включен весь законтрактованный объем азербайджанского природного газа, поставляемого по газопроводу Болгария-Греция (IGB) в соответствии с долгосрочным контрактом с Азербайджаном. Эти объемы важны для достижения выгодной цены на голубое топливо", - указали в Комиссии.

Изменения, в том числе, были вызваны ограничением терминалом LPG в Александруполисе регазификационных мощностей.

Согласно информации, оператор терминала в Александруполисе уведомил "Булгаргаз ЕАД" о частичном, а затем, по состоянию на 28 января, и полном ограничении регазификационных мощностей из-за возникших технических проблем. После этого были приняты немедленные меры, и запланированная поставка была перенаправлена ​​на терминал в Турции в соответствии с соглашением, заключенным с BOTAŞ.

"В таком случае возрастает роль природного газа, поставляемого из Азербайджана, имеющего лучшую ценовую составляющую в структуре поставок", - добавили в EWRC.