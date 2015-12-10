В Болгарии подписано соглашение о транспортировке азербайджанского газа

Баку. 10 декабря. REPORT.AZ/ Сегодня в Софии (Болгария) подписано заключительное соглашение о строительстве трубопровода IGB (Interconnector Greece-Bulgaria), предусматривающего поставки в Болгарию газа, который будет добываться в рамках второго этапа разработки месторождения "Шахдениз", призванного обеспечить поставки газа в Европу.

Как сообщает Report со ссылкой на болгарские СМИ, соглашение подписано Болгарским энергетическим холдингом (EAD) и греческой инвестиционной компанией Poseidon S.A.

Министр энергетики Болгарии Теменужка Петкова после церемонии подписания заявила, что это соглашение положило начало реализации проекта, имеющего стратегическое значение не только для Болгарии и Греции, но и Южной Европы.

Отметим, что данный проект является составной частью проекта Южного газового коридора. Часть азербайджанского газа будет транспортироваться в Болгарию по трубопроводу IGB.

Напомним, что строительство трубопровода IGB протяженностью 180 км будет осуществлять совместное болгаро-греческое предприятие (EAD - 50%, Poseidon S.A - 50%). Греческая компания DEPA и итальянская компания Edison имеют в Poseidon S.A по 25% акций.

Начало строительства трубопровода с пропускной способностью 3 млрд. кубометров запланировано в октябре 2016 года. Подписание инвестиционного соглашения по IGB дважды откладывалось в этом году.