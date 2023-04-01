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В Болгарии цена природного газа снизилась благодаря топливу из Азербайджана

В Болгарии цена природного газа снизилась благодаря топливу из Азербайджана Природный газ в Болгарии подешевел с 1 апреля. Комиссия по энергетическому и водному регулированию (КЭВР) утвердила в субботу цену на газ в апреле в размере 98,16 лева (около €49,8) за 1 МВт·ч без дополнительных платежей, при этом в марте она составляла 1
Энергетика
1 апреля 2023 г. 19:45
В Болгарии цена природного газа снизилась благодаря топливу из Азербайджана

Природный газ в Болгарии подешевел с 1 апреля. Комиссия по энергетическому и водному регулированию (КЭВР) утвердила в субботу цену на газ в апреле в размере 98,16 лева (около €49,8) за 1 МВт·ч без дополнительных платежей, при этом в марте она составляла 106,74 лева (около €53,37).

Как передает Report, об этом сообщается в заявлении КЭВР.

"В расчет стоимости газовой смеси была включена цена на азербайджанский газ, который поставляется по интерконнектору Болгария - Греция в соответствии с действующим долгосрочным договором с Азербайджаном. Эти объемы покрывают около 51,9% потребления страны и имеют ключевое значение для достижения благоприятных цен на газ", - говорится в сообщении.

Если ситуация со снижением стоимости природного газа сохранится, стоимость тепловой энергии в следующем ценовом периоде останется такой же, отметил председатель комиссии Иван Иванов.

"Продолжающееся снижение стоимости природного газа является благоприятным фактором для всех потребителей. Если тенденция снижения цены на газ сохранится, то будут созданы условия для сохранения стоимости тепловой энергии на следующий ценовой период без изменений. Окончательное решение по этому поводу КЭВР примет 1 июля", - сказал он.

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