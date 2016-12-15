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    В блоке D230 BP и SOCAR станут владельцами равных долей

    Вопрос операторства пока обсуждается

    Баку. 15 декабря. REPORT.AZ/ Успешно продолжаются подготовительные работы для подписания соглашения о долевом распределении добычи на блоке D230 в бассейне Северного Абшерона в азербайджанском секторе Каспийского моря.

    Как сообщает Report, об этом журналистам сообщил региональный президент компании BP по Азербайджану, Грузии и Турции Гордон Биррел: "Для приведения в полную готовность всех статей соглашения тесно сотрудничаем с Государственной нефтяной компанией Азербайджана (SOCAR). Сразу после подписания соглашения приступим с выполнению рабочей программы". 

    Г.Биррел не назвал точную дату, однако отметил, что соглашение будет подписано в ближайшее время. По его словам, в проекте BP и SOCAR будут обладать по 50% долей. Он подчеркнул, что вопрос операторства пока обсуждается, однако первичную рабочую программу осуществит компания ВР. 

    Отметим, что 24 мая текущего года между BP и SOCAR подписан меморандум взаимопонимания о проведении совместных геологоразведочных работ на потенциальных перспективных структурах на блоке D230 в бассейне Северного Абшерона в азербайджанском секторе Каспийского моря.

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