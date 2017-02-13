В ближайшие месяцы добыча нефти сократится еще больше

Баку. 13 февраля. REPORT.AZ/ Соглашение ОПЕК и стран, не входящих в картель, о совместном сокращении добычи нефти будет выполняться в ближайшие месяцы еще лучше, чем в январе этого года. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил министр энергетики Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Сухейль Мухаммед Фарадж аль-Мазруи.

"Я вижу по данным независимых источников, что в первый месяц соглашение ОПЕК выполнялось очень хорошо. Мы ожидаем, что в ближайшие месяцы оно будет выполняться еще лучше", - заявил министр.

Отметим, что, согласно отчету Международного энергетического агентства (МЭА), добыча стран ОПЕК в январе 2017 года снизилась на 1 млн баррелей. Таким образом, соглашение о сокращении добычи выполняется картелем на 90%.