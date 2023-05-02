В ближайшие дни в Турции будет введена в эксплуатацию самая большая СЭС в Европе

В турецкой провинции Конья 5 мая состоится открытие самой крупной солнечной электростанции (СЭС) в Европе. СЭС "Карапынар" мощностью в 1 350 МВт принадлежит компании Kalyon Energy.

В турецкой провинции Конья 5 мая состоится открытие самой крупной солнечной электростанции (СЭС) в Европе. СЭС "Карапынар" мощностью в 1 350 МВт принадлежит компании Kalyon Energy.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Anadolu со ссылкой на пресс-службу компании.

СЭС охватывает площадь в 20 млн кв. метров. Монтажные работы на площадке солнечной электростанции стартовали в январе 2020 года.

С выводом на полную силу, СЭС "Карапынар" увеличит долю установленной мощности солнечной энергетики Турции на 20%. Солнечная электростанция состоит из 3 256 038 солнечных панелей, произведенных на предприятии Kalyon Fotovoltaik.

Активную финансовую поддержку проекту оказало британское правительство. Его общая стоимость оценивается в 1 млрд долларов. Значительная доля этой суммы выделена по линии британского экспортно-кредитного агентства UKEF.

Солнечная электростанция будет производить ежегодно 3 млрд КВт электроэнергии. За счет новой СЭС будут удовлетворены потребности в электроэнергии около 2 млн человек.

Кроме того, электростанция предотвратит выбросы 2 млн тонн вредных веществ в окружающую среду.