​В ближайшие 5 лет объем поставок азербайджанского газа в Грецию составит 3,5 млрд. кубометров

Баку. 16 декабря. REPORT.AZ/ На сегодняшний день объемы поставок азербайджанского газа в Грецию посредством компании Botaş составляют 700 млн. кубометров.

Как сообщает Report со ссылкой на сайт Natural Gas Europe, об этом сказал главный консультант главы греческой газовой корпорации DEPA Костас Андриосопулос.

Он отметил, что поставки реализуются на основе контракта между DEPA и Botaş, срок которого истекает в 2021 году.

К.Андриосопулос отметил, что, помимо азербайджанского газа, имеется контракт по поставкам 700 млн. кубометров сжиженного газа (LNG) с компанией Sonatrech: "Срок данного контракта также истекает в 2021 году".

Он добавил, что имеется также контракт с российским "Газпромом" и доля российского газа на рынке равна 65-67%.

"В конце 2020-го - начале 2021-го года будет введен в эксплуатацию Трансадриатический трубопровод (TAP), призванный обеспечить поставки в Европу азербайджанского газа, добываемого в рамках второго этапа разработки "Шахдениз". Из этого объема 1 млрд. кубометров достанется Греции", - отметил представитель DEPA.

Он сообщил, что TAP, İGB и терминал в Александруполисе обеспечат развитие Греции в регионе: "Если мы сможем расширить роль Греции в регионе, DEPA станет энергетическим лидером региона".