В ближайшие 4 года Азербайджан увеличит добычу газа более чем на 14%

В 2022 году в Азербайджане будет добыто 43 млрд 514 млн кубометров природного газа.

В 2022 году в Азербайджане будет добыто 43 млрд 514 млн кубометров природного газа.

Как сообщает Report, об этом говорится в законопроекте "О госбюджете на 2022 год",

Согласно документу, в 2023 году в Азербайджане прогнозируется добыча 47 млрд 757,4 млн кубометров газа. Это на 9,75% больше прогнозного показателя 2022 года.

В 2024 году в стране прогнозируется добыча 49 млрд 210,1 млн кубометров природного газа, что на 3,04% превышает прогноз добычи на 2023 год.

Согласно прогнозу, в 2025 году в Азербайджане планируется добыть 49 млрд 728,1 млн кубометров газа, что на 1,05% больше прогноза на 2024 год.