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    ​В ближайшие 10 лет на месторождении "Булла-дениз" планируется пробурить 26 скважин

    SOCAR планирует установить на месторождении 5 новых платформ

    Баку. 3 июня. REPORT.AZ/ Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) в рамках разработки месторождения "Булла-дениз", расположенного в национальном секторе Каспия, в 2016-2025 годах планирует установить на месторождении 5 новых платформ.

    Как сообщает Report, об этом сказал первый вице-президент SOCAR академик Хошбахт Юсифзаде на проходящей в Баку международной конференции "Нефть и газ Каспия".

    Х.Юсифзаде отметил, что на этих платформах будет пробурено 26 скважин.

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