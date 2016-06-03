​В ближайшие 10 лет на месторождении "Булла-дениз" планируется пробурить 26 скважин

Баку. 3 июня. REPORT.AZ/ Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) в рамках разработки месторождения "Булла-дениз", расположенного в национальном секторе Каспия, в 2016-2025 годах планирует установить на месторождении 5 новых платформ.

Как сообщает Report, об этом сказал первый вице-президент SOCAR академик Хошбахт Юсифзаде на проходящей в Баку международной конференции "Нефть и газ Каспия".

Х.Юсифзаде отметил, что на этих платформах будет пробурено 26 скважин.