В Бинагадинском и Ясамальском районах возникнут перебои в газоснабжении

Завтра с 10:00 в Бинагадинском и Ясамальском районах возникнут перебои в газоснабжении.

Завтра с 10:00 в Бинагадинском и Ясамальском районах возникнут перебои в газоснабжении.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ПО "Азеригаз".

В связи с ремонтно-восстановительными работами будет приостановлена подача газа в Бинагадинском и Ясамальском районах по адресам: улица А.Бабашова, М.Мамедханова, З.Фараджова, 22-й Даглыг, О.Мусабекова, Дж.Хандана, С.Мамедова, У.Гаджибекова, И.Джумшудова, И.Гашимова девятого микрорайона, а также клинике "Нафталан" жилищного комплекса MİDA и Бакинском управлении Государственной дорожной полиции МВД.