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В Бинагадинском и Ясамальском районах возникнут перебои в газоснабжении

В Бинагадинском и Ясамальском районах возникнут перебои в газоснабжении Завтра с 10:00 в Бинагадинском и Ясамальском районах возникнут перебои в газоснабжении.
Энергетика
18 сентября 2024 г. 22:05
В Бинагадинском и Ясамальском районах возникнут перебои в газоснабжении

Завтра с 10:00 в Бинагадинском и Ясамальском районах возникнут перебои в газоснабжении.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ПО "Азеригаз".

В связи с ремонтно-восстановительными работами будет приостановлена подача газа в Бинагадинском и Ясамальском районах по адресам: улица А.Бабашова, М.Мамедханова, З.Фараджова, 22-й Даглыг, О.Мусабекова, Дж.Хандана, С.Мамедова, У.Гаджибекова, И.Джумшудова, И.Гашимова девятого микрорайона, а также клинике "Нафталан" жилищного комплекса MİDA и Бакинском управлении Государственной дорожной полиции МВД.

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