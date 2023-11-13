В Бинагадинском и Насиминском районах Баку ограничена подача газа

Сегодня в отдельных частях Бинагадинского и Насиминского районов Баку временно прекращено газоснабжение.

Сегодня в отдельных частях Бинагадинского и Насиминского районов Баку временно прекращено газоснабжение.

Об этом Report сообщили из ПО "Азеригаз" Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR).

В связи с ремонтными работами на магистральном газопроводе высокого давления газораспределительной станции Алатава временно прекращена подача газа в отдельных частях Бинагадинского и Насиминского районов, включая территории 6, 8, 9-го микрорайонов, поселок Хутор, жилмассив "Воровский", поселок Баладжары, улицы Натаван, Габиля Сулейманова, Рашида Исмаилова, Яхьи Гусейнова, Шевченко и Толстого, жилмассив "Мотодром", 1, 2, 3, 4-й микрорайоны и пр.