В Билясуваре реконструируют электросети трех сел

ОАО "Азеришыг" реконструирует электросети трех сел Билясуварского района Азербайджана.

ОАО "Азеришыг" реконструирует электросети трех сел Билясуварского района Азербайджана.

Как сообщает муганское бюро Report, эти работы проводятся в рамках инвестиционного проекта и в соответствии с поручениями президента Ильхама Алиева.

В рамках проводимых работ в трех селах, где более 1 300 абонентов, планируется установка 19 комплектных трансформаторных пунктов, обновление около 36 км 10 кВ и 65 км 0,4 кВ линий электропередач, а также установка новых счетчиков.

После завершения работ все три села будут обеспечены стабильной и бесперебойной электроэнергией.