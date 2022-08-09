В Билясуваре реконструируют электросети трех сел

ОАО "Азеришыг" реконструирует электросети трех сел Билясуварского района Азербайджана.
Как сообщает муганское бюро Report, эти работы проводятся в рамках инвестиционного проекта и в соответствии с поручениями президента Ильхама Алиева.
В рамках проводимых работ в трех селах, где более 1 300 абонентов, планируется установка 19 комплектных трансформаторных пунктов, обновление около 36 км 10 кВ и 65 км 0,4 кВ линий электропередач, а также установка новых счетчиков.
После завершения работ все три села будут обеспечены стабильной и бесперебойной электроэнергией.