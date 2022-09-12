В Биласуварском и Саатлинском районах возникнут перебои с газоснабжением

С целью устранения утечки газа на магистральном газопроводе Азадкенд-Имишли управления экспорта газа Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) завтра с 08:30 на газораспределительных станциях "Имишли" и "Отузикилер" планируется приостановка п

С целью устранения утечки газа на магистральном газопроводе Азадкенд-Имишли управления экспорта газа Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) завтра с 08:30 на газораспределительных станциях "Имишли" и "Отузикилер" планируется приостановка подачи газа и проведение ремонтных работ.

Об этом Report сообщили в "Азеригаз".

По информации, в период проведения ремонтных работ возникнет временный перерыв в газоснабжении Имишлинского района (полностью), 11 населенных пунктов в Биласуварском районе, где компактно проживают вынужденные переселенцы из Джебраильского района, села Мазрали Саатлинского района.