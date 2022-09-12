О нас

В Биласуварском и Саатлинском районах возникнут перебои с газоснабжением

В Биласуварском и Саатлинском районах возникнут перебои с газоснабжением С целью устранения утечки газа на магистральном газопроводе Азадкенд-Имишли управления экспорта газа Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) завтра с 08:30 на газораспределительных станциях "Имишли" и "Отузикилер" планируется приостановка п
Энергетика
12 сентября 2022 г. 12:12
В Биласуварском и Саатлинском районах возникнут перебои с газоснабжением

С целью устранения утечки газа на магистральном газопроводе Азадкенд-Имишли управления экспорта газа Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) завтра с 08:30 на газораспределительных станциях "Имишли" и "Отузикилер" планируется приостановка подачи газа и проведение ремонтных работ.

Об этом Report сообщили в "Азеригаз".

По информации, в период проведения ремонтных работ возникнет временный перерыв в газоснабжении Имишлинского района (полностью), 11 населенных пунктов в Биласуварском районе, где компактно проживают вынужденные переселенцы из Джебраильского района, села Мазрали Саатлинского района.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın 3 rayonunun qaz təchizatında müvəqqəti fasilə olacaq

Самое важное

Бакинский швейный дом обвинил директоров школ: Почему в их отношении не принимаются меры?
Бакинский швейный дом обвинил директоров школ: Почему в их отношении не принимаются меры?
12 сентября 2022 г. 12:52
В Милли Меджлисе обсудят законопроект Об органическом производстве
В Милли Меджлисе обсудят законопроект "Об органическом производстве"
12 сентября 2022 г. 11:36
Начинаются заседания комитетов осенней сессии парламента Азербайджана
Начинаются заседания комитетов осенней сессии парламента Азербайджана
12 сентября 2022 г. 11:31
Закир Гасанов приказал военным быть готовыми к решительному пресечению любых провокаций
Закир Гасанов приказал военным быть готовыми к решительному пресечению любых провокаций
10 сентября 2022 г. 10:40
В Минобороны Азербайджана прошло служебное совещание
В Минобороны Азербайджана прошло служебное совещание
10 сентября 2022 г. 10:34
Разрушенные Карабах и Восточный Зангезур глазами путешественников
ФотоРазрушенные Карабах и Восточный Зангезур глазами путешественников
10 сентября 2022 г. 10:15
Позиции Азербайджанской армии в Кяльбаджаре подверглись обстрелу
Позиции Азербайджанской армии в Кяльбаджаре подверглись обстрелу
10 сентября 2022 г. 09:23
Глава ЕБРР: Готовы сотрудничать с Азербайджаном в рамках расширения пропускной способности ЮГК
Глава ЕБРР: Готовы сотрудничать с Азербайджаном в рамках расширения пропускной способности ЮГК
9 сентября 2022 г. 11:23
Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования в связи с кончиной королевы Елизаветы II
Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования в связи с кончиной королевы Елизаветы II
9 сентября 2022 г. 10:35
Азербайджан передал пятерых армянских военнослужащих противоположной стороне
Азербайджан передал пятерых армянских военнослужащих противоположной стороне
8 сентября 2022 г. 22:13

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi