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В Биласуваре газифицирован еще один жилой массив

​В Биласуваре газифицирован еще один жилой массив

28 сентября в новый жилой массив села Хырмандалы Биласуварского района подано "голубое" топливо.

Как сообщили Report в Производственном объединении "Азеригаз", в организованном в селе мероприятии по этому случаю приняли участие президент SOCAR Ровнаг Абдуллаев, гендиректор ПО "Азеригаз" Акпер Гаджиев, глава ИВ Биласуварского района Махир Гулиев, другие официальные лица, представители общественности.

Выступивший на церемонии открытия президент SOCAR Р.Абдуллаев поздравил жителей села со знаменательным событием, рассказал о проводимых за последние годы в стране целенаправленных мероприятиях в области реконструкции системы газоснабжения, газификации сел и поселков.

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