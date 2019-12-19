В Берлине проходят трехсторонние консультации по газу

Министр энергетики России Александр Новак и председатель правления компании «Газпром» Алексей Миллер принимают участие в трехсторонних консультациях по газу в Берлине.

Как передает Report, об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник. Газовый контракт России и Украины истекает 31 декабря.

По информации источника, сейчас проходит встреча господина Миллера с министром экономики ФРГ Петером Альтмайером и уполномоченным федерального правительства ФРГ по транзиту газа через Украину Георга Графа Вальдерзее. Перед трехсторонней встречей планируются переговоры Александра Новака и вице-президента Еврокомиссии Мароша Шефчовича.

Напомним, что очередной раунд трехсторонних консультаций проходит сегодня, 19 декабря, в Берлине. Ранее «Газпром» предложил «Нафтогазу» продлить действующий контракт или заключить новый договор на один год, но только при условии обнуления всех судебных требований. Украинская компания такие условия считает неприемлемыми.