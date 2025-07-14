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В Белграде отметили, что переговоры с США по NIS идут сложно

В Белграде отметили, что переговоры с США по NIS идут сложно В Белграде отметили, что переговоры с США по NIS идут сложно
Энергетика
14 июля 2025 г. 15:10
В Белграде отметили, что переговоры с США по NIS идут сложно

Переговоры Сербии с США о санкциях вокруг энергокомпании NIS идут сложно.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом заявила министр энергетики республики Дубравка Джедович-Ханданович.

"Переговоры по NIS идут довольно сложно. Поскольку мы находимся в незавидном положении между двумя державами, Россией и США, переговоры идут нелегко и занимают больше времени, чем можно было бы ожидать в январе или феврале", - сказала она.

"Лицензия на деятельность NIS продлена уже в четвертый раз. Ради сохранения стабильности рынка, поставок и цен нам очень важно избежать санкций. Поэтому мы будем всеми силами бороться за продолжение диалога с обеими сторонами", - добавила министр.

Министр подчеркнула, что Сербия желает не допустить введения санкций.

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