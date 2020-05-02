В Беларуси с 3 мая подешевеет топливо

Розничные цены на автомобильное топливо на АЗС в Беларуси с 3 мая снизятся на 1 белорусскую копейку (0,3 российского рубля).

Как передает Report, об этом сообщается в субботу на сайте госконцерна "Белнефтехим".

Это 13-е изменение цен на автомобильное топливо на внутреннем рынке Беларуси в текущем году. До этого топливо в девять приёмов дорожало на копейку, а 12-го, 19-го и 26 апреля на фоне падения цен на нефть в мире - снижалось в цене, также на копейку. Концерн ранее заявлял, что придерживается политики поэтапного изменения цен на автомобильное топливо с учетом динамики цен на нефть, поставляемую на белорусские НПЗ. В 2019 году цены на топливо на внутреннем рынке Беларуси менялисьраз (чаще повышались на копейку), в 2018 году -раз.

"Стоимость автомобильного топлива на автозаправочных станциях Республики Беларусь с 3 мая 2020 года изменяется", - говорится в сообщении.

Там отмечается, что цена бензина АИ-92-К5-Евро составит 1,69 белорусского рубля (50,92 российского рубля, или 0,7 доллара США), АИ-95-К5-Евро – 1,79 белорусского рубля (53,94 российского рубля, или 0,68 доллара США), АИ-98-К5-Евро – 2,01 белорусского рубля (60,56 российского рубля, или 0,83 доллара США), ДТ – 1,79 белорусского рубля (53,94 российского рубля, или 0,68 доллара США).