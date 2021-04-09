В Беларуси открыто новое нефтяное месторождение

Восемь новых месторождений нефти открыли в Беларуси за последние 5 лет

Специалисты компании «Белоруснефть» открыли Гурьяновское месторождение. Новый объект находится в центральной зоне Припятского прогиба в Речицком районе.

Как передает Report, об этом сообщают белорусские СМИ..

По предварительной оценке, геологические запасы Гурьяновского месторождения могут составить 600 тыс. тонн. Испытания нефтеперспективных отложений дают основания полагать, что здесь будет фонтанный приток нефти.

Более точный подсчет запасов углеводородов и их постановку на госбаланс специалисты выполнят после строительства и освоения скважины, а также уточнения геологического строения Гурьяновского месторождения.

«Результаты бурения и открытие новой залежи увеличивают перспективы и ресурсный потенциал Центральной структурной зоны Припятского прогиба. В 2021-2022 гг. здесь планируют пробурить 13 поисково-разведочных скважин», — рассказали на предприятии.

Геологические службы делают очень осторожные прогнозы по дебету. "Ожидается фонтанный приток на уровне 20-30 тонн в сутки. И для нашего региона это вполне достойный показатель. В перспективе с применением новейших технологий мы можем ожидать и до 50 т в сутки", - рассказал заместитель начальника по геологии НГДУ "Речицанефть" Сергей Шевеленко.

Последние открытия подтверждают перспективность центральной структурной зоны Припятского прогиба. Ведь в целом в этой структурной зоне открыто восемь месторождений, пять из которых - за последние три года.

По мировой статистике в среднем из 10 разведочных скважин 3-4 становятся продуктивными промышленными. В Беларуси этот процент несколько выше - примерно 60%.

Суммарно в 2021 году в компании планируют добыть 1,73 млн тонн нефти.

В феврале в Беларуси было открыто новое месторождение черного золота в Хойникском районе. На глубине более 4,2 тыс. м получен приток нефти дебитом 20 тонн в сутки. Ранее в Беларуси были обнаружены четыре новых нефтяных месторождения: Угольское (оценочные запасы — 1,695 млн тонн), Жлобинское (до 5 млн тонн), Восточно-Макановичское (900 тыс. тонн) и Западно-Гировское (данные не обнародованы).