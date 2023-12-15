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В Беларуси хотят построить завод по производству СПГ совместно с "Газпромом"

В Беларуси хотят построить завод по производству СПГ совместно с "Газпромом" В Беларуси планируется строительство завода по производству природного сжиженного газа совместно с российским "Газпромом".
Энергетика
15 декабря 2023 г. 13:12
В Беларуси хотят построить завод по производству СПГ совместно с Газпромом

В Беларуси планируется строительство завода по производству природного сжиженного газа совместно с российским "Газпромом".

Как передает Report со ссылкой на белорусские СМИ, об этом сообщил глава Минэнерго Виктор Каранкевич.

"Ярким примером применения новых технологий и совместной работы ПАО "Газпром" и Республики Беларусь стало подписание на полях XII Петербургского международного газового форума соглашения о строительстве в Беларуси завода по производству сжиженного природного газа", - сказал он.

На данный момент в стране 83% (3,6 млн абонентов) потребителей обеспечены природным газом.

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