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В Бангладеш обнаружили новое месторождение газа

В Бангладеш обнаружили новое месторождение газа Бангладешские геологоразведчики открыли новое месторождение природного газа в округе Бхола на юге страны.
Энергетика
22 мая 2023 г. 15:17
В Бангладеш обнаружили новое месторождение газа

Бангладешские геологоразведчики открыли новое месторождение природного газа в округе Бхола на юге страны.

Как передает Report cо ссылкой на ТАСС, об этом в понедельник сообщило агентство Xinhua.

Госминистр энергетики и минеральных ресурсов Бангладеш Насрула Хамид сообщил о том, что газовое месторождение, названное "Илиша-1", 29-е по счету, обнаружили специалисты государственной компании ВАРЕХ. Согласно предварительным оценкам, возможные запасы углеводородов там превышают 5,6 млрд куб. м. По словам министра, прорабатывается план снабжения топливом из района Бхола предприятий Дакки.

За последние несколько лет ВАРЕХ открыла в Бангладеш около 10 различных месторождений.

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