В Баку жители остались без газа из-за погодных условий

7 марта в Баку и ближайших жилых массивах наблюдается сильный ветер, что порой приводит к последствиям

7 марта в Баку и ближайших жилых массивах наблюдается сильный ветер, что порой приводит к последствиям.

Как передает Report, об этом сообщил глава отдела по связям с общественностью производственного объединения "Азеригаз" Джейхун Сафаров.

"На территории под названием "Совхоз" в поселке Бина Хазарского района Баку крыша маркета "Гардашлар" обрушилась на газопровод среднего давления диаметром 159 мм.

В связи с инцидентом временно прервано газоснабжение 600 абонентов. Руководство ПО "Азеригаз" поручило в кратчайшие сроки устранить возникшие последствия и восстановить подачу газа", - сказал он.