О нас
Report Georgia
Аудио новости

В Баку жители остались без газа из-за погодных условий

В Баку жители остались без газа из-за погодных условий 7 марта в Баку и ближайших жилых массивах наблюдается сильный ветер, что порой приводит к последствиям
Энергетика
7 марта 2021 г. 12:27
В Баку жители остались без газа из-за погодных условий

7 марта в Баку и ближайших жилых массивах наблюдается сильный ветер, что порой приводит к последствиям.

Как передает Report, об этом сообщил глава отдела по связям с общественностью производственного объединения "Азеригаз" Джейхун Сафаров.

"На территории под названием "Совхоз" в поселке Бина Хазарского района Баку крыша маркета "Гардашлар" обрушилась на газопровод среднего давления диаметром 159 мм.

В связи с инцидентом временно прервано газоснабжение 600 абонентов. Руководство ПО "Азеригаз" поручило в кратчайшие сроки устранить возникшие последствия и восстановить подачу газа", - сказал он.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ФотоBakıda küləklə əlaqədar qaz xətti zədələnib, abonentlərin təchizatında fasilə yaranıb

Новости партнеров

Самое читаемое

Парламент Италии потребовал предоставить карты минных полей Азербайджана
Парламент Италии потребовал предоставить карты минных полей Азербайджана
2 марта 2021 г. 23:38
В Исмаиллы гази назначен на высокую должность
ФотоВ Исмаиллы гази назначен на высокую должность
2 марта 2021 г. 17:58
В Азербайджане отмечается Од чершенбеси
В Азербайджане отмечается "Од чершенбеси"
2 марта 2021 г. 00:00
Мубариз Мансимов приговорен к 5 годам лишения свободы условно
Мубариз Мансимов приговорен к 5 годам лишения свободы условно
5 марта 2021 г. 15:16
В центре Баку неизвестные избили парня и девушку
В центре Баку неизвестные избили парня и девушку
2 марта 2021 г. 21:01
Билл Гейтс назвал сроки окончания пандемии коронавируса
Билл Гейтс назвал сроки окончания пандемии коронавируса
1 марта 2021 г. 20:25
Завершился съезд ПЕА, избран Совет правления из 40 человек - ОБНОВЛЕНО - 5
ФотоЗавершился съезд ПЕА, избран Совет правления из 40 человек - ОБНОВЛЕНО - 5
6 марта 2021 г. 04:02
Скончалась супруга Фахраддина Манафова
ФотоСкончалась супруга Фахраддина Манафова
3 марта 2021 г. 08:23
Посол Франции об увиденном в Физули: Это печально
Посол Франции об увиденном в Физули: Это печально
6 марта 2021 г. 13:17
ПЕА проведет внеочередной съезд
ПЕА проведет внеочередной съезд
2 марта 2021 г. 10:14

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi