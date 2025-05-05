В Баку завершился "Нефтяной торгово-транспортный форум: Каспий и Центральная Азия"

В Баку завершился "Нефтяной торгово-транспортный Форум: Каспий и Центральная Азия"

В Баку 24-25 апреля прошел "Нефтяной торгово-транспортный Форум: Каспий и Центральная Азия".

Как сообщает Report, форум был организован впервые под эгидой международной компании GLENMAR Group и собрал на своей площадке представителей глобальных и национальных нефтегазовых компаний, нефтетрейдеров, руководителей национальных железных дорог прикаспийских стран и стран центральноазиатского региона, нефтеналивных терминалов Каспийского и Черного морей, морских торговых флотов и других важных участников рынка.

Форум проходил в течение двух дней и охватил широкий спектр вопросов для обсуждения: торговые сделки в условиях высокой волатильности и непредсказуемости рынка, страхование рисков и торговое финансирование, расширение транспортной и терминальной инфраструктуры и многие другие.

Генеральный директор GLENMAR Group Вячеслав Мищенко заявил, что форум был задуман и организован как площадка для инклюзивного общения всех профессионалов нефтегазового рынка, которые в текущем периоде все реже находят возможность для личного общения.

"Каспийский регион и Центральная Азия играют важнейшую роль в производстве, торговле и транспортировке нефти на евразийском континенте. В условиях стремительно меняющейся политической и экономической конъюнктуры Каспийский регион и Центральная Азия стали важными игроками на глобальном нефтяном рынке, на котором страны-производители нефти активно расширяют свои торговые и логистические операции", — сказал он.

Руфат Гамбаров, глава департамента устойчивости и развития бизнеса компании SOCAR Midstream Operations, отметил, что форум стал ценной возможностью для обсуждения ключевых вызовов и перспектив развития устойчивой инфраструктуры в регионе. Прямой диалог между участниками рынка способствует поиску эффективных решений и укреплению взаимовыгодного сотрудничества, добавил он.

В завершение форума организаторы и участники единодушно отметили необходимость развития этой площадки для укрепления диалога и деловых связей в регионе между всеми участниками рынка.