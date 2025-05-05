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В Баку завершился "Нефтяной торгово-транспортный форум: Каспий и Центральная Азия"

В Баку завершился "Нефтяной торгово-транспортный форум: Каспий и Центральная Азия" В Баку завершился "Нефтяной торгово-транспортный Форум: Каспий и Центральная Азия"
Энергетика
5 мая 2025 г. 13:57
В Баку завершился Нефтяной торгово-транспортный форум: Каспий и Центральная Азия

В Баку 24-25 апреля прошел "Нефтяной торгово-транспортный Форум: Каспий и Центральная Азия".

Как сообщает Report, форум был организован впервые под эгидой международной компании GLENMAR Group и собрал на своей площадке представителей глобальных и национальных нефтегазовых компаний, нефтетрейдеров, руководителей национальных железных дорог прикаспийских стран и стран центральноазиатского региона, нефтеналивных терминалов Каспийского и Черного морей, морских торговых флотов и других важных участников рынка.

Форум проходил в течение двух дней и охватил широкий спектр вопросов для обсуждения: торговые сделки в условиях высокой волатильности и непредсказуемости рынка, страхование рисков и торговое финансирование, расширение транспортной и терминальной инфраструктуры и многие другие.

Генеральный директор GLENMAR Group Вячеслав Мищенко заявил, что форум был задуман и организован как площадка для инклюзивного общения всех профессионалов нефтегазового рынка, которые в текущем периоде все реже находят возможность для личного общения.

"Каспийский регион и Центральная Азия играют важнейшую роль в производстве, торговле и транспортировке нефти на евразийском континенте. В условиях стремительно меняющейся политической и экономической конъюнктуры Каспийский регион и Центральная Азия стали важными игроками на глобальном нефтяном рынке, на котором страны-производители нефти активно расширяют свои торговые и логистические операции", — сказал он.

Руфат Гамбаров, глава департамента устойчивости и развития бизнеса компании SOCAR Midstream Operations, отметил, что форум стал ценной возможностью для обсуждения ключевых вызовов и перспектив развития устойчивой инфраструктуры в регионе. Прямой диалог между участниками рынка способствует поиску эффективных решений и укреплению взаимовыгодного сотрудничества, добавил он.

В завершение форума организаторы и участники единодушно отметили необходимость развития этой площадки для укрепления диалога и деловых связей в регионе между всеми участниками рынка.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBakıda “Xəzər və Mərkəzi Asiya neft ticarəti və nəqliyyatı Forumu” başa çatıb
Версия на английском языке ФотоCaspian and Central Asia Oil Trading and Logistics Forum held in Baku

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