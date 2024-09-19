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В Баку в рамках COP29 пройдет Инвестиционный форум по энергетическому переходу

В Баку в рамках COP29 пройдет Инвестиционный форум по энергетическому переходу В рамках 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), которая пройдет в Баку в ноябре этого года, 15-16 ноября состоится первый Инвестиционный форум по энергетическому переходу стран Центральной Азии.
Энергетика
19 сентября 2024 г. 10:51
В Баку в рамках COP29 пройдет Инвестиционный форум по энергетическому переходу

В рамках 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), которая пройдет в Баку в ноябре этого года, 15-16 ноября состоится первый Инвестиционный форум по энергетическому переходу стран Центральной Азии.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство энергетики.

Организаторами мероприятия являются Минэнерго и Международное агентство по возобновляемым источникам энергии (IRENA).

В ходе двухдневного форума заинтересованные стороны со всего мира и региона соберутся вместе с целью продвижения инвестиций в проекты по возобновляемому энергетическому переходу в Центральной Азии.

Касаясь предстоящего в Баку форума, генеральный директор IRENA Франческо ла Камера сказал, что несмотря на серьезные трудности в привлечении необходимых инвестиций, Центральная Азия обладает большим потенциалом для развития использования возобновляемых источников энергии: "Инвестиционный форум по энергетическому переходу, который пройдет в Баку в рамках COP29, специально разработан для устранения барьеров, связанных с инвестициями, координации действий заинтересованных сторон и привлечения внимания мира к проектам из этого региона".

Президент COP29 Мухтар Бабаев выразил надежду, что конференция COP29 сможет стать трамплином для продвижения Центральной Азии по пути зеленого и справедливого развития за счет потенциала возобновляемой энергии и живой экономики, а также привлечь необходимые инвестиции для продолжения этого пути.

По мнению министра энергетики Парвиза Шахбазова, форум по инвестициям в энергетический переход станет продуктивной платформой, которая укрепит партнерство в области "зеленой энергии" со странами Центральной Азии, привлечет интерес инвесторов и энергетических компаний и ускорит реализацию совместных проектов.

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Версия на английском языке IRENA, Azerbaijan COP29 Presidency to hold Energy Transition Investment Forum in Baku
Версия на азербайджанском языке Bakıda COP29 çərçivəsində Enerji keçidi üzrə İnvestisiya Forumu keçiriləcək

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