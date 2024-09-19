В Баку в рамках COP29 пройдет Инвестиционный форум по энергетическому переходу

В рамках 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), которая пройдет в Баку в ноябре этого года, 15-16 ноября состоится первый Инвестиционный форум по энергетическому переходу стран Центральной Азии.

В рамках 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), которая пройдет в Баку в ноябре этого года, 15-16 ноября состоится первый Инвестиционный форум по энергетическому переходу стран Центральной Азии.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство энергетики.

Организаторами мероприятия являются Минэнерго и Международное агентство по возобновляемым источникам энергии (IRENA).

В ходе двухдневного форума заинтересованные стороны со всего мира и региона соберутся вместе с целью продвижения инвестиций в проекты по возобновляемому энергетическому переходу в Центральной Азии.

Касаясь предстоящего в Баку форума, генеральный директор IRENA Франческо ла Камера сказал, что несмотря на серьезные трудности в привлечении необходимых инвестиций, Центральная Азия обладает большим потенциалом для развития использования возобновляемых источников энергии: "Инвестиционный форум по энергетическому переходу, который пройдет в Баку в рамках COP29, специально разработан для устранения барьеров, связанных с инвестициями, координации действий заинтересованных сторон и привлечения внимания мира к проектам из этого региона".

Президент COP29 Мухтар Бабаев выразил надежду, что конференция COP29 сможет стать трамплином для продвижения Центральной Азии по пути зеленого и справедливого развития за счет потенциала возобновляемой энергии и живой экономики, а также привлечь необходимые инвестиции для продолжения этого пути.

По мнению министра энергетики Парвиза Шахбазова, форум по инвестициям в энергетический переход станет продуктивной платформой, которая укрепит партнерство в области "зеленой энергии" со странами Центральной Азии, привлечет интерес инвесторов и энергетических компаний и ускорит реализацию совместных проектов.