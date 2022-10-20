В Баку строятся эстакады и насосные станции для электростанции "Шимал"

В Баку начато строительство эстакады длиной 540 метров и двух водяных насосных станций для электростанции "Шимал".

В Баку начато строительство эстакады длиной 540 метров и двух водяных насосных станций для электростанции "Шимал".

Об этом Report сообщил начальник Центра по связям с общественностью и медиа ОАО "Азерэнержи" Теймур Абдуллаев.

"Падение уровня воды в Каспийском море почти на 2 метра за последние 20 лет создало серьезную угрозу деятельности расположенной в поселке Шувялан электростанции “Шимал”, являющейся второй по величине электростанцией страны и обеспечивающей электроэнергией более 40% территории Баку. Если учесть, что снижение уровня воды день ото дня создавало серьезные проблемы с поступлением охлаждающей воды на станцию, то электростанции “Шимал-1” и “Шимал-2”, которые производили наибольшие объемы энергии и имели общую мощность 800 мегаватт, в ближайшей перспективе неизбежно полностью прекратили бы свою деятельность. А строительство новых эстакад и водяных насосных станций не только спасет станции, но и охлаждающая вода будет иметь температуру на 2,6 градуса ниже из-за того, что ее забирают с большей глубины", - отметил он.