В Баку стартует ​26-я Международная выставка "Нефть и газ Каспия"

Главное событие нефтегазовой отрасли в регионе - 26-я Международная выставка "Нефть и газ Каспия" стартует сегодня в Баку Экспо Центре.

Как сообщает Report, мероприятие продлится до 1 июня.

В этом году значимому событию в нефтегазовой истории Азербайджана – Контракту века исполняется 25 лет. Первый Caspian Oil and Gas стартовал в 1994 году в преддверии подписания в сентябре этого же года "Контракта века", ознаменовавшего начало нового периода развития нефтяной индустрии, экономики Азербайджана. Тогда инициативу проведения первой специализированной выставки в нефтегазовой области в Азербайджане поддержал общенациональный лидер Гейдар Алиев. С тех пор выставка Caspian Oil and Gas является местом встречи ведущих профессионалов области нефти, газа и энергетики, где подписываются меморандумы, соглашения и контракты о дальнейшем сотрудничестве.

Неоценимую поддержку выставке оказывают министерство энергетики Азербайджана и Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR).

Организаторами выставки являются компании Iteca Caspian и ITE Group.

В списке участников выставки числятся ведущие компании нефтяного и энергетического сектора мира.

В 2019 году в выставке ожидается участие более 250 компаний из стран СНГ, Германии, Италии, Франции, Великобритании, США, Турции и т.д. которые представят широкий ассортимент оборудования, услуг, инновационных технологий в области нефтедобычи и транспортировки энергоресурсов, обеспечения систем хранения нефти и газа, платформы и плавучие буровые установки, прокладку труб и обеспечение систем безопасности трубопроводов, сервисные услуги. Впервые на выставке будут освещены такие сферы, как дефектоскопия, проведение работ на большом расстоянии от земли.

Примечательно, что 55% участников составляют традиционные участники выставки нефти и газа.